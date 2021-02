Quantidade de cigarros de Fiuk impressiona internautas Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 14:53 | Atualizado 15/02/2021 14:53

Rio - Fiuk aproveitou a tarde desta segunda-feira para repor e organizar seus cigarros no "BBB 21". Os internautas, que acompanham tudo o que acontece a todo momento, se espantaram com o número de cigarros do ator.

fotogaleria

Publicidade

As pessoas associaram a quantidade de cigarros que Fiuk fuma à abstinência de medicações para depressão e ansiedade, que foi apontada neste domingo pela assessoria do ator.

Segundo a equipe de Fiuk, ele sofre de TDAH com hiperatividade, depressão e ansiedade e está em abstinência das medicações. A equipe ainda pediu que os internautas parassem de fazer memes com sua aparência.