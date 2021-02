Nego Di foi eliminado na noite desta terça-feira Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 07:46 | Atualizado 17/02/2021 07:52

Rio - Nego Di foi eliminado no paredão desta terça-feira para a alegria dos famosos. Várias celebridades usaram as redes sociais para comemorar a saída do humorista do "BBB 21". Nego Di levou a pior na disputa com Sarah e Fiuk e bateu recorde de rejeição: ele teve 98,76% dos votos.

Bruno Gagliasso disse que achou a porcentagem baixa: "98% e eu acho que foi pouco", disse o ator no Twitter. Maisa se surpreendeu com a união dos brasileiros para tirar Nego Di do reality show. "Meu Deus, 98,76%. O Brasil se uniu mesmo nessa, viu", disse a apresentadora. Ludmilla disse que o grupo de Karol Conká vai ser eliminado um de cada vez. "98,76% eu estou em choque. Vai, faz a fila e sai um de cada vez", escreveu a cantora.

Sophia Abrahão relembrou uma cena polêmica de Nego Di dentro do reality show. O humorista disse que não poderia dormir ao lado de Carla Diaz e fez insinuações de importunação sexual. "Tomara que você não toque a flauta para mulheres dormindo aqui fora", disse a atriz, fazendo uma referência ao termo usado por Nego Di para se referir ao órgão sexual.