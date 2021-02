Por IG - Gente

Publicado 17/02/2021 16:32

Rio - Sarah e Gilberto conversavam na sala do "BBB 21", quando Viih Tube e Camilla de Lucas se aproximaram para participar. Sarah, então, falou sobre o impacto da eliminação do Nego Di em Karol Conká. "Eu acho que a Karol vai mudar da água para o vinho", afirma a sister. Viih Tube acrescenta: "Já está mudando".

Gilberto, então, aconselha: "Mas, olha, toma muito cuidado com esse negócio de 'você é forte'. Não, ninguém é forte aqui dentro. Ontem ela falou: 'é que vocês são fortes'". Sarah concorda e diz: "Ninguém é. Aqui mudam muitas coisas. De uma semana para a outra, muda tudo". Viih Tube também afirma: "Gente, ninguém aqui é forte. Você pode estar forte naquela semana".

Sarah relembra fala de Karol Conká para ela após ela voltar do paredão: "Ontem, ela estava me chamando de forte e que queria me colocar no Paredão porque eu era forte. Isso aí não me desce, não, pelo contrário. Eu acho que é porque achava que eu tinha a torcida mais fraca e, por isso, me mandaram. É um pé atrás aqui".