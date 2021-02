Nego Di foi eliminado com 98,76% dos votos no paredão desta terça-feira Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 00:43 | Atualizado 17/02/2021 01:39

Rio - Confirmando o que todo mundo já esperava, Nego Di foi o terceiro eliminado do "BBB 21" na noite desta terça-feira. O humorista bateu recorde de rejeição e recebeu 98,76% dos votos, superando sua antecessora, Patrícia Leitte, que teve 94,26%. Nego Di enfrentou Sarah, que teve apenas 0,37% dos votos, e Fiuk, que teve 0,87%. Sarah teve o menor índice de rejeição da história do programa.

"A gente falou de viver o BBB mas talvez tenha criado em vocês, erradamente, a situação de controle. De que vocês tem total controle (...) O BBB é um pouco mais caótico, cada semana é uma semana, ele é mais aleatório, isso é pra dizer pra vocês serem mais maleáveis. Se você escolhe não aceitar as mudanças da convivência, pior pra você. E aí fica repetitivo, fica tipo como se você fosse um planeta e a gente só visse uma face. Perde a graça, perde a luz, é preciso ter firmeza nas palavras, mas é preciso também ter leveza. (...) Fiuk, Sarah, que sai hoje é o Nego Di", disse Tiago Leifert em seu discurso de eliminação.



Já do lado de fora da casa, Nego Di se surpreendeu com sua porcentagem de eliminação. "Temos alguns assuntos: você fez história no BBB. Você sai com o maior índice de votação da história", disse o apresentador.



"Sério?", respondeu Nego Di, surpreso. Tiago, então, perguntou se Nego Di fazia ideia de porque teve tanta rejeição. "A ideia que eu troquei com o Projota e Rodolffo. Eu acho também que o que está mais atrelado a minha profissão lá fora", disse o humorista.



"O fato de você ter vetado o Lucas da prova do líder foi ruim", explicou Tiago Leifert. "Alguns temas foram complicados, eu vi pessoas confundindo a gente porque estávamos juntos, porque a minha conduta era diferente da dele", afirmou Nego Di.