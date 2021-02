Gilberto e Pocah se entendem após eliminação de Nego Di Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 00:55

Rio - O discurso de Tiago Leifert na eliminação de Nego Di mexeu com os participantes que continuaram na casa. O apresentador falou sobre a necessidade de ser mais leve. "É preciso firmeza nas palavras, mas é preciso também ter leveza", disse Leifert.

Após a saída de Nego Di, Gilberto e Pocah conversaram na área externa da casa. Os dois haviam protagonizado um grande barraco na segunda-feira, depois do jogo da discórdia. "Não precisa ter guerra", disse Gil.



Pocah afirmou que procurou o brother, na segunda, sem intenção de brigar. "Estou de peito aberto mais uma vez", disse a funkeira. Gil pediu desculpas por ter exagerado. "Do fundo do meu coração eu quero recomeçar, como se fosse a nossa entrada por aquela porta. Aqui eu me perco, porque eu sou doido da cabeça, hoje eu fiquei muito mal".