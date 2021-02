Gilberto reprodução da TV Globo

Rio - Gilberto já está analisando o que pode acontecer na formação do próximo paredão. Na academia, ele olhou o painel temático com os bonequinhos dos participantes, na tarde desta quarta-feira, e até especulou a possibilidade de um paredão falso. "Colocar um amigo na reta só pela possibilidade de Paredão falso é muito cruel. Não consigo fazer isso não. Eu pensei, não vou mentir, mas é cruel", disse ele, que continuou: "Vamos trazer eu de volta para o jogo, Karol já saiu daqui. Se for Paredão falso, não posso fazer nada. Meu jogo é aberto, limpo e claro. Não vou ficar jogando com medo não, não devo a ninguém".

O doutorando em economia continuou avaliando a situação do jogo. "Projota está aos poucos plantando o Paredão de João. O Anjo é mais importante para o João, se não ele vai para o Paredão. A pessoa visada da semana é o João. Ju (Juliette) e Carla (Carla Diaz) vão em Lumena, certeza. Não acho que Camilla (Camilla de Lucas) vai em Lumena assim direto, acho que Camilla vai primeiro em Projota. Se não, eles vão tudo em Carla, que vai para o Paredão nessa semana. Eu não vou, só quem vota em mim é a Pocah porque ela não vai querer se indispor com outras pessoas. Eu não sei qual é a do Rodolffo. Eu gosto dele. Ai, porque eu me apaixono pelo povo aqui dentro? Mas ele não está no meu Top 10".

O brother contou ainda qual é seu 'ranking': "Eu, Sarah, Ju (Juliette), Lu (Lumena), João, Camilla, Fiuk, Thaís, Viih (Viih Tube) e Caio. Carlinha saiu do meu top 10 porque ela me deu o Monstro", falou ele, que tem como opções de voto: "A Pocah é a minha primeira opção, Arthur e Pocah empatados porque o Arthur também votou em mim duas vezes. Ele vem primeiro que a Pocah, fato. Então, Arthur, Pocah, aí vem o Projota, depois do Projota, o Rodolffo. E, infelizmente, em quinto lugar, a Carlinha, mas tudo pode mudar. A Carlinha só por causa do Monstro, não tem outro motivo".



Gilberto seguiu: "Digamos que eu seja Líder, eu mando o Arthur, mas não acho que Arthur saia dependendo da configuração do Paredão, e dois paredões seguidos. Não sei se eu volto se eu for com a Pocah. É capaz de eu sair se for com ela".