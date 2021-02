Caio e rodolffo reprodução da TV Globo

Publicado 24/02/2021 19:08

Rio - Caio e Rodolffo trocam ideia sobre o jogo na varanda da casa do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, na noite desta quarta-feira. O fazendeiro comenta que viu o cantor conversando com Gilberto. "Vocês trocaram uma ideia boa? Parece que vocês estão em um clima bom". O sertanejo concordou. "Eu vou falar um trem para você, senti um clima lá em cima ontem, uma leve pendida para ir na Lumena, eu sou de acordo".



Caio pondera: "Vamos, eu gosto dela, mas...". Rodolffo se explica: "O Gil que talvez não vá, mas Juliette e Sarah...". O goiano rebate: "Então, a gente tem que pensar nisso para ver se você não vai. Eu não vou pelo jogo do Projota, eu já resolvi". O cantor reflete: "Também prefiro ir pela turma lá de cima".

O assunto continua e o fazendeiro comenta: "Não gostei, não gostei muito daquela brincadeira hoje dele falar que é sempre o articulador. Não está legal. Podia dar os dois né? Projota e ela como mais votados. Projota e Lumena", afirma ele, que faz as contas do número de votos Projota recebeu no último Paredão. Em seguida, ele conclui: "Nós tínhamos que conseguir organizar esse crochê, porque o Projota vai tentar mandar alguém, que não é você e nós vamos mandar alguém, que não é você. Tomara que os votos que foram para o Projota, não espalhem para outra pessoa"



Caio segue falando sobre o jogo do rapper. "Ele vai querer articular João, Thaís, Camilla, Viih, um desses 5 ele vai querer mandar". Rodolffo ainda relembra uma conversa com o paulistano: "Aquele dia o que ventilou foi João né, ele ficou grilado de João ter votado nele". Caio reflete: "Eu não acho que João vota em você".