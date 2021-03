Pocah reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 15:39

Rio - Thaís e Pocah discutiram a relação na cozinha da Xepa do 'Big Brother Brasil 21'. A cirurgiã-dentista perguntou a cantora: "Eu estou te sentindo distante, eu queria saber o porquê". A funkeira rebateu: "Eu? Você que acordou e passou direto, não falou comigo. Ontem, também, você nem ficou perto de mim".

Thaís se explicou: "Ontem eu fiquei bem pensativa com aquele negócio que aconteceu de perguntar voto. Eu não sabia em quem você ia votar. Eu fiquei feliz que você fez pelo seu coração", comentou a goiana. Pocah atentou a amiga: "Eu sempre vou fazer pelo meu coração".



A cirurgiã-dentista, então, destacou: "Por isso mesmo que eu falei 'siga o seu coração'. Não precisa. E aí eu até pensei, não precisava da gente ter aquela conversa, né. E aí teve uma hora que você falou assim: 'ah, então eu não posso contar com você'. Claro que pode". A cantora a interrompeu e revelou: "E não pode. No jogo, não dá para contar. Não abro mais nada com você quanto ao jogo. A gente pode ser amiga".