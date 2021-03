Juliette reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 17:20

Rio - Juliette recebeu alguns elogios sobre seu talento musical, na tarde desta segunda-feira, no 'Big Brother Brasil 21'. Na cozinha da xepa com Fiuk, Rodolffo, Lumena e Sarah, a paraibana começou a cantar. O sertanejo avaliou: "A voz dessa menina é bonita".

Em seguida, ela se preparou para soltar a voz, mais uma vez, e comentou: "Essa música aqui, ó para quem gosta de música preste atenção na letra". Fiuk, então, confessou para Rodolffo: "As vezes ela fala umas besteiras, mas quando ela começa a cantar eu faço, 'oh'".

A advogada brincou com a situação: "Se apaixona né Fiuk?!". O ator respondeu: "Fala comigo cantando, Ju". Aos risos, a maquiadora comentou: "Já sei Fiuk, quando eu for brigar com você eu vou fazer assim". Juliette mostrou como vai falar com ele e divertiu o grupo. A sister ainda relembrou a discussão sobre cuscuz e fez isso cantando as frases: "Fiuk, não mexa no meu cuscuz, meu cuscuz e minhas regras"

Todos caíram na gargalhada. Depois, ela continuou cantando a música inicial. O filho de Fábio Jr. voltou a elogiar a voz da paraibana. "Eu fico de quatro. Ju... Para Ju... Juzinha... Não é zoeira não, canta bem mesmo", elogiou. "Voz bonita demais. Posso falar uma coisa? Seu mercado está abertíssimo para a música", concordou Rodolffo.



Fiuk destacou: "Se você fizer assim eu já estou no chão". Juliette respondeu: "Então eu vou cantar essa para você se apaixonar". Ela então começa a cantar a letra de Triste, Louca Ou Má, de Francisco, El Hombre.