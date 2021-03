Arthur, 'do BBB 21' Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 08:38

Rio - Após o Jogo da Discórida da noite desta segunda-feira, alguns participantes do "BBB 21" se reuniram no Quarto Colorido para falar sobre o jogo. Em conversa com Projota, Viih Tube, Arthur comentou sobre um papo que teve com a amada, a atriz Carla Diaz, e mencionou a possibilidade de se afastar dela.

"Eu perguntei para ela se ela estava achando que tudo que aconteceu foi por minha causa. Ela falou que de certa forma, sim. Eu vou trocar uma ideia com ela. Se eu não sair amanhã, eu vou ficar no meu canto. Deixar ela se acertar com a galera. Eu não quero ser o algoz de ninguém", disse o instrutor de crossfit

Projota, em seguida, disse que se afastar da atriz, não mudaria a atual dinâmica das relações pessoais na casa. "Eu acho que isso não existe mais", disse o cantor, que foi completado por Viih Tube. "Eu acho que isso deveria ter partido dela antes. Ela deveria ter sentido onde ela deveria ter se metido ou não. Só que agora que já aconteceu, ela precisa ter o seu acolhimento", refletiu a youtuber.