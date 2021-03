Lumena foi eliminada com 61,31% dos votos Reprodução / TV Globo

03/03/2021

Rio - A jornada de Lumena no "BBB 21" chegou ao fim na noite desta terça-feira. Com 61,31% dos votos, a psicóloga levou a pior no paredão contra Arthur e Projota, que tiveram respectivamente 1,62% e 37,07% dos votos.

No discurso de eliminação, Tiago Leifert falou sobre Lumena. "Imagina se existisse um jogador que na primeira oportunidade solta uma bomba diplomática... se a sua primeira opção é sempre apertar o botão vermelho, isso é ser imbatível, não é ganhar discussões, não da pra jogar, é antijogo. Se você veio pra dançar, dança. Você deveria ter dançado. Quem sai hoje é Lumena", disse o apresentador.

Pouco antes, Tiago já havia avisado apenas ao público que Arthur estava salvo e a disputa acontecia apenas entre Lumena e Projota.