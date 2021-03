Gleici Damasceno: ’Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta’ Reprodução/Globo

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 10/03/2021 07:00

Rio - É a volta dos que não foram! A dinâmica do paredão falso está movimentando o "BBB 21". Um participante, escolhido por votação popular, foi "eliminado" do reality show na noite desta terça-feira. Só que o felizardo não deixou a casa mais vigiada do Brasil. Ele foi para o quarto secreto, onde está assistindo a tudo que acontece no programa.

A confusão com o desdobramento desta falsa eliminação promete ser grande. O líder Rodolffo teve que indicar dois participantes ao paredão: João Luiz, do grupo VIP, e Carla Diaz, da Xepa. Com isso, o sertanejo se torna um possível alvo desses dois brothers. Para não ficar em desvantagem, Rodolffo terá mais uma semana de imunidade, além da imunidade que ganhou quando se tornou líder.



O participante menos votado para ir ao quarto secreto ganha voto com peso dois. Ou seja, quando votar em alguém no confessionário no próximo domingo, seu escolhido contabilizará dois votos ao invés de apenas um. Além disso, os brothers que ficaram com o segundo e com o terceiro lugares na votação do paredão falso vão ter uma vaga garantida na prova do líder, não podendo serem vetados.



Esta não é a primeira vez que o "Big Brother Brasil" tem um paredão falso e participantes com informações privilegiadas voltando à casa do reality show. Essa dinâmica, algumas vezes, mudou completamente os rumos do programa, como aconteceu com a Anamara, no "BBB 13". Favorita ao prêmio, ela foi ao paredão falso e retornou ao reality com uma postura mais arrogante. O público não gostou disso e Anamara acabou sendo eliminada novamente, desta vez em um paredão verdadeiro.

Relembre outros paredões falsos

Em outras edições do "Big Brother Brasil", o paredão falso já causou muitas reviravoltas. O primeiro participante que deixou o reality show e voltou para o programa foi Mau Mau, do "BBB 11". Ele foi eliminado em um paredão normal, mas foi levado para a Casa de Vidro, onde ganhou uma votação popular para retornar à atração. Ao chegar novamente na casa, Mau Mau perguntou: "Alguém viu meu chinelo por aí?". O participante deixou Maria Melilo, com quem estava se relacionando, em choque, já que após a saída de Mau Mau ela iniciou um novo romance com Wesley.

No "BBB 13", Anamara participou de um paredão falso com direito a quarto secreto. Maroca, como era conhecida, escutou tudo que os participantes falavam sobre ela e voltou para a casa cheia de informações. Ela era uma das favoritas ao prêmio de R$ 1,5 milhão. No entanto, Maroca não soube lidar com o privilégio, deixou o benefício "subir à cabeça" e foi eliminada posteriormente em um paredão verdadeiro.

Outra participante que deu o que falar ao voltar de um paredão falso foi Ana Paula Renault, do "BBB 16". Após ficar alguns dias no quartinho vendo e escutando tudo o que acontecia no programa, Ana Paula chegou gritando seu bordão, "Olha ela", e causando irritação em vários colegas de confinamento.

No "BBB 17" houve uma dinâmica em que os próprios participantes escolhiam alguém para ser eliminado diretamente por eles, sem a necessidade de um paredão. Emilly Araújo foi a mais votada pelos colegas. Ela, no entanto, não foi eliminada. Emilly foi para um local onde conseguiu assistir a tudo que estava acontecendo. Emilly foi a grande campeã do "BBB 17".

Gleici Damasceno, campeã do "BBB 18", foi a protagonista de um paredão falso icônico. Ela também foi para o quarto secreto e, quando voltou à casa, criou o meme "Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta", ao repetir a frase da novela "O Outro Lado do Paraíso".

O "BBB 19" teve um paredão falso de poucos minutos. Os participantes mal tiveram tempo de lamentar a saída de Gabriela Hebling e a participante, que havia apenas sido levada para a despensa da casa, já retornou ao programa.