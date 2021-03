Carla Diaz chorou muito ao chegar no quarto secreto fotos Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 07:00

Rio - Carla Diaz está com a faca e o queijo na mão, agora só falta saber usar. Escolhida pelo público para ir ao quarto secreto do "BBB 21" após ser "eliminada" com 60,40% dos votos em um paredão falso, a atriz de 30 anos já conseguiu ter algumas dicas importantes sobre os participantes e reavaliar quem são seus aliados na casa. Em pouquíssimo tempo, ela já se espantou com comentários de Viih Tube, classificou Projota como "suspeito" e também chamou Gil de "falso".

"Agora eu vou voltar com tudo", prometeu assim que chegou ao cômodo. "Estou doida para ver a cara deles quando eu voltar", disse a atriz. Carla não pode escutar tudo o que acontece, mas ganhou cards que dão direito a duas horas de áudio cada. Logo que chegou ao quarto, ela já usou duas vezes o benefício.

Amigos?

Certos de que a atriz realmente deixou o jogo, os brothers e sisters começaram a criticar suas atitudes. O primeiro choque de realidade foi com Viih Tube, que voltou a dizer que Carla Diaz "faz média" com todo mundo. "Foi aquela frase que eu já falei algumas vezes aqui que eu sentia da Carlinha, que era de fazer média. Pra mim foi tudo sobre isso. E o fazer média dela era fazer média pro bem, porque ela queria não magoar ninguém", disse a youtuber.

Thais e Sarah também não ficaram para trás nas alfinetadas. "Ela era meio debochada com ele", disse Viih Tube sobre o relacionamento de Arthur e Carla. "Meio incoerente, confuso", concordou Thais. "A gente não estava louca", disse Viih. "A gente não estava louca na nossa tese", respondeu Sarah. "Chocada. Gente do céu, o que está acontecendo?", exclamou Carla Diaz diante da conversa.

Projota também decepcionou a atriz durante bate-papo com Arthur. "Eu tinha um pé atrás, não conseguia ter confiança total nela. Não tinha. Ela só veio agora que estava indo para o paredão", disse o cantor. "Olha como ele manipula", analisou Carla Diaz.

Quadro de estratégias

No quarto secreto, Carla Diaz tem acesso a um quadro de estratégias. Lá, ela tem a foto de todos os participantes e pode classifcá-los de acordo com alguns adjetivos. Logo na primeira noite no cômodo, Carla escutou Gilberto falando mal de Juliette e se surpreendeu. Ela classificou o economista como "falso" e "agente duplo".

A atriz escutou Gil falando que Juliette se aproximou de Viih Tube por conta do número de seguidores que a youtuber tem e não gostou da crítica. "Somos sagitarianas, somos humanas", disse Carla ao colocar para Juliette a placa de "inocente".

Depois de assistir à conversa de Projota e Arthur, Carla deu para o rapper a placa de "suspeito". Viih Tube e Pocah ganharam apenas sinais de interrogação.

Volta triunfal?

Enquanto assistia a tudo o que acontecia, Carla refletiu sobre o que fará quando voltar para a casa. "Gente do céu, ainda não estou acreditando que estou aqui! O que vai ser quando eu voltar? Uma coisa eu garanto: não vai ter média, não. Porque nunca foi média. Sempre foi coração", disse.

Derretida por Arthur

Mas, como o amor é cego, Carla ainda está toda derretida por Arthur. Ela demonstrou felicidade ao ver o fortão dizendo que pensou em dar o anjo para ela.

"Meu afastamento foi por jogo e pra deixar ela se ajeitar. Se não fosse isso, eu não teria falado cinco minutos antes de ir pra sala pro Projota: 'O que você acha de imunizar a Carla e ir pro paredão junto?'. Eu propus isso pra ele. A gente ficou matutando, matutando. No final das contas, ia bater eu e ele no paredão de novo. A gente tava tentando ver se a gente conseguia dividir", disse para Viih Tube.

"Mentira que você fez isso? Obrigada, Senhor, eu não estava errada", se alegrou.

Juliette

Agora que está vendo tudo de fora, Carla Diaz encontrou em Juliette uma amiga. "Nossa, Juliette. Por que a gente não virou 'bests' antes?", questinou Carla, abreviando a expressão "best friends", que em tradução livre significa "melhores amigas".

A atriz também refletiu sobre quase ter votado em Juliette. "Nossa, ainda bem que eu não votei nela. Ia votar nela ainda pra salvar os outros", disse.