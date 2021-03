Carla Diaz e a mãe, Maria Diaz Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 07:54

Rio - Maria Diaz, mãe de Carla Diaz, falou no Instagram, na noite desta quinta-feira, sobre a trajetória da atriz. Maria se disse orgulhosa da mulher que a filha se tornou. Na tarde de quinta, Carla Diaz deixou o quarto secreto em que estava confinada após ser "eliminada" em um paredão falso do "BBB 21".

fotogaleria

Publicidade

"Filha, como me orgulho de você, por ter se transformado nessa linda mulher que você é hoje. Mulher linda com um coração gigante e que não deixou o tempo tirar de você a pureza e a alegria da pequena Chiquitita que você foi um dia. Com a sua integridade, lealdade, verdade, firmeza, respeito ao próximo, talento enorme, bom humor e veia cômica que você tem, nesses últimos dias você fez muita gente sorrir. Algo que as pessoas estão precisando e muito, principalmente neste momento de tanta tristeza que estamos vivendo aqui fora, com tantas vidas perdidas para esse vírus terrível", escreveu.