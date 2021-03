Carla Diaz foi a mais votada para o paredão falso do BBB 21 Reprodução / TV Globo

Publicado 13/03/2021 08:45 | Atualizado 13/03/2021 09:03

Rio - Tiago Leifert deixou Carla Diaz sem graça na transmissão ao vivo do BBB 21, na última sexta-feira (12). Durante a conversa que tinha com a casa, Leifert concedeu a palavra a Carla, que acabou de voltar do paredão falso.

"Queria muito agradecer essa oportunidade de ter ficado nesse paredão falso, agradecer quem confiou em mim, e o presente que me foi dado. Eu estava muito emotiva no outro lugar e não sei nem se eu agradeci", disse a sister.

Tiago respondeu que Carla não sabe o que aconteceu, mas a atriz retrucou dizendo que realmente não sabia, mas estava agradecendo assim mesmo. "Vocês não têm a menor ideia do que aconteceu", encerrou Tiago.

O comentário de Tiago já despertou suspeitas na casa de que Carla pode ter visto menos do que os brothers acreditam, enquanto estava no quarto secreto.