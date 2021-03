Por iG

17/03/2021

Nego Di contou que o processo é por dar entrevistas a outros veículos e por contar segredos do programa. "O aviso dizia que vem um processo e tem as cláusulas que eu infringi, dizendo que eu concedi entrevistas em outros veículos e por revelar coisas de dentro do programa. As cláusulas de segredo são vitalícias. Eu não ia entrar com processo contra a Globo, mas já tinha advogado para me defender caso eles entrassem", diz em entrevista a Leo Dias para o canal de YouTube do portal Metrópoles.O comediante contou que caso qualquer um dos lados quebrasse o contrato deveria pagar R$ 1,5 milhão. "A minha diferença para Globo é que eu não tenho um milhão e meio. Vou contra-atacar, tenho argumentos e tenho como me defender. Estou muito a fim desse processo, porque eu não tenho muito o que me tirarem, mas se eu ganhar, vai ser estouro. Os caras poderiam ter sido humanos comigo. Acharam que eu não fosse falar", completa.Ele fala que gostaria de ter tido um tratamento semelhante ao que outros eliminados do "BBB 21" tiveram. Karol Conká, por exemplo, deu entrevistas a alguns programas da Globo e Nego Di analisa que essa foi uma maneira da rapper limpar sua imagem com o público. Entretanto, o humorista diz que não quer mais esse espaço na emissora."Só queria espaço para dar minha versão e não tive esse espaço, e vi a Globo dando espaço para todo mundo, me vendendo como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Agora lutar por um espaço na Globo não vale a pena, porque as pessoas já têm opinião formada", conclui.