Publicado 18/03/2021 02:32

Para homenagear o filho participante do BBB21, o cantor Fábio Jr. se vestiu como Fiuk para acompanhar a festa do Líder, que começou nesta quarta-feira (17). Com uma bandana vermelha, que já se tornou marca do brother na casa, o artista publicou uma foto no Instagram dizendo estar pronto para a festa “Drift”. “Prontos para a festa do filhote”, publicou ele, ao lado de um gato de estimação.



O tema foi escolhido por Fiuk praticar a modalidade automobilística há 10 anos. No início da comemoração, o confinado se emocionou quando a música “20 e poucos anos” de seu pai foi tocada. “Essa é para você, paizão!”, disse ele na pista de dança. A celebração conta com instrumentos musicais, que o brother usou para cantar para os participantes e retribuir à homenagem à Fabio Jr., interpretando suas músicas.