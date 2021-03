Dupla diz que resistência é ter que aguentá-los Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 02:32 | Atualizado 19/03/2021 02:36





“De boa, Projota”, brincou Gil. “Projota! ‘Tamo’ junto, cara!”, continua Juliette. Os participantes fizeram referência à volta de Carla vestida como os ajudantes, dando a entender que agora seria a vez do rapper, eliminado nesta terça-feira (16). Ainda em tom de brincadeira, mas agora com os outros competidores, o pernambucano disse que a verdadeira resistência é aturar a ele e a Juliette.



"De boa, Projota", brincou Gil. "Projota! 'Tamo' junto, cara!", continua Juliette. Os participantes fizeram referência à volta de Carla vestida como os ajudantes, dando a entender que agora seria a vez do rapper, eliminado nesta terça-feira (16). Ainda em tom de brincadeira, mas agora com os outros competidores, o pernambucano disse que a verdadeira resistência é aturar a ele e a Juliette.

"Acertaram", respondeu Rodolffo. A paraibana ainda reforçou que quem sentasse ao seu lado seria "obrigado" a brincar, também. Descontraído, Fiuk disse à Thaís, que estava sentada ao seu lado, que ela trabalharia muito para comprar um carro. "Relaxa, Tatá. Quando você sair daqui, você vai trabalhar muito para comprar um", disse ele.

Sem entender a piada do cantor, ela disse que quer trabalhar muito. “De domingo a domingo”. O filho de Fábio Jr. então riu e explicou que ela teria que trabalhar muito fora da casa, porque não conquistaria o carro na prova. “"Nossa Fiuk. Que maldoso. Você é ridículo. Achei que você estava me dando maior força na minha vida”, lamentou a cirurgiã-dentista.



Gil e Juliette também analisaram os competidores e deduziram quem venceria a disputa. “Acho que vai ficar entre nós quatro, mesmo”, afirmou o doutorando em economia, se referindo às duplas Juliette e Pocah, ele e Sarah, além de João de Camilla. A maquiadora concordou com a opinião. “Pelo menos a gente não vai para o paredão direto”, analisou ela.



A sister acredita que Viih Tube e Thaís não vão resistir muito tempo, por conta da ressaca causada pela última festa e Carla não vai aguentar por conta da hipoglicemia, motivo que a tirou da prova na semana passada. A primeira dupla eliminada está automaticamente no paredão. A competição só pode durar até o programa desta sexta-feira (19). Caso ainda haja duplas disputando neste horário, outra dinâmica será realizada entre os restantes, para definir o líder da semana e dono de um carro zero.