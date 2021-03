Viih Tube estava com dor no joelho, no estômago e vontade de fazer xixi Reprodução / TV Globo

Publicado 19/03/2021 11:00

Rio - Depois de quase 12 horas de prova, Viih Tube e Thais deixaram a disputa pela liderança. A prova do líder é de resistência e começou por volta das 23h35 de quinta. As duas foram a segunda dupla a desistir da liderança e do carro. Fiuk e Carla Diaz foram os primeiros e estão diretamente no paredão.

Viih Tube afirmou estar sentindo dores no joelho e pontadas no estômago. A youtuber claramente queria desistir, mas ficou o tempo todo perguntando a Thais até quando a amiga resistiria. "Eu acho que a gente não chega muito longe", disse Viih Tube. "Eu acho que chega sim", respondeu Thais. "Mas se você acha que não aguenta, então vamos sair logo", completou a dentista.

"Eu estou com dor no estômago e ela está cagada de frio. Eu vou esperar ela chegar nesse consenso sozinha e vir me falar", disse Viih Tube para João Luiz. "Estou com muita dor", completou. "Não aguento", disse Thais. "Eu vou soltar a alavanca", provocou Viih Tube.

"Você quer mijar?", perguntou Viih Tube. "Deu vontade de fazer xixi", disse Thais. "Não pode segurar xixi, hein", disse Viih Tube. "Eu quero muito", rebateu Thais. "Eu estou tentando, eu vou tentar segurar", garantiu a dentista.

Thais perguntou, então, para a produção se poderia fazer xixi. Ninguém respondeu. "Vamos embora, eu estou toda cagada também. Qualquer pessoa que sair agora, sai ganhando. Eu estou rindo, mas na verdade estou com muita dor", disse Viih Tube, se referindo ao fato de não correr mais o risco de ir direto para o paredão.

"Se eu sair por causa da Viih, você tem que ganhar essa prova", disse Thais para Camilla de Lucas. Depois disso, as duas ainda aguentaram por um bom tempo, mas acabaram desistindo quando Viih disse estar com a bexiga cheia.