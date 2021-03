Fiuk Divulgação/ Well Naves

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 14:20 | Atualizado 22/03/2021 14:20

Rio - Fiuk está confinado no "BBB 21", mas deixou vários projetos para serem lançados enquanto estiver no reality show. Nesta segunda-feira, a partir dass 18h, estreia o podcast "Eu mesmo, Fiuk". O ator receberá convidados para conversar sobre a masculinidade, principalmente como homens podem e precisam desconstruir esse paradoxo, para se distanciarem do conceito de masculinidade tóxica.

Entre os convidados estão seu pai, Fábio Jr., sua irmã Cleo e famosos como Marcela McGowan, Hanna Khalil, Dora Figueiredo, o grupo As Baías, Negra Li, Rodrigo França e Adalberto Neto. A estreia do bate-papo será com a presença de Fábio Jr e estará disponível na plataforma Orelo. Ao todo serão 8 episódios, com duração aproximada de 20 minutos.