Por Juliana Pimenta

Publicado 23/03/2021 09:00

Rio - Dois meses após sua estreia, a 21ª edição do 'Big Brother Brasil' tem seu primeiro paredão verdadeiramente disputado. Com Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo na berlinda, o público se divide para escolher o eliminado da semana. Além da intensa manifestação das torcidas nas redes sociais, o acirramento da disputa pode ser visto também em uma enquete aberta no site do DIA logo após a formação desse sétimo paredão. Na simulação, Rodolffo aparece com 48,6% das intenções de voto, Carla com 44,6% e Fiuk com 6,8%.

Apesar de ser um coadjuvante na eliminação desta noite, Fiuk é peça fundamental para entender a formação deste paredão. Ao pedir para deixar a prova do líder, na última quinta-feira, o cantor foi responsável pela ida dele e de sua dupla, Carla Diaz, para a berlinda. Além disso, Rodolffo, que completa o trio emparedado, só virou indicação do líder Gil após uma conversa do economista com Fiuk.Tudo começou com alguns comentários feitos pelo sertanejo, que debochou do jeito, do estilo de roupa e até do corte de cabelo de Fiuk. Enquanto se arrumavam para a festa do último sábado, Rodolffo comentou sobre a escolha da produção em dar um vestido para o rapaz. O cantor, que mostrou não gostar da brincadeira, pegou suas coisas, saiu do quarto, mas Rodolffo continuou a alfinetar Fiuk. "Me diz, Sarah, como leva esse menino de vestido para as boates lá em Goiânia?", debochou.Durante a festa, portanto, Fiuk demonstrou chateação com o ocorrido e decidiu desabafar com Gil. "O que que tem a ver a minha roupa com o meu caráter? O que que tem a ver o que eu visto com quem eu sou? Chega, já deu. Já passei por isso no trabalho, já passei por isso em casa, já deu. Passar por isso aqui não dá", disse o cantor, contribuindo para que Gil trocasse Arthur por Rodolffo em sua opção de voto.Do lado de fora da casa, nas redes sociais, grande parte do público comprou a briga de Fiuk e demonstrou insatisfação com os comentários de Rodolffo, que foram considerados machistas e homofóbicos. Além do apoio incondicional dos fãs, o ponto forte do sertanejo para sua permanência é a aliança com Caio, que conquistou o carinho dos telespectadores.E, na outra ponta do paredão, lá está Carla Diaz. A atriz também não está conseguindo mobilizar uma torcida muito grande em prol de sua permanência. Ao voltar a se envolver com Arthur, Carla decepcionou o público que tinha lhe dado uma segunda chance ao escolhê-la para o Quarto Secreto, no Paredão Falso.Ao voltar do confinamento alternativo, no entanto, Carla não movimentou tanto o jogo quanto era esperado. Apesar de receber informações importantes para suas decisões, a atriz não chegou a promover grandes embates ou se posicionar de maneira mais contundente com os demais participantes.A favor de Carla estão os fãs que acreditam que ela poderia estar melhor no jogo se não fosse o envolvimento com Arthur. Os que votam pela permanência da atriz acreditam que a relação da sister com Juliette, Pocah, Camilla e João pode fortalecê-la nas próximas semanas.