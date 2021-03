Viih Tube não sabe o que significa a palavra ’ambicioso’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 08:33 | Atualizado 23/03/2021 08:37

Rio - Assim como acontece todas as segundas-feiras, o jogo da discórdia deu o que falar na casa do "BBB 21". Desta vez, os participantes tinham que distribuir plaquinhas com adjetivos para os colegas de confinamento. Viih Tube, de 20 anos, deveria dar a plaquinha de "ambicioso" para algum participante. Só que a youtuber não sabia o que a palavra significa.

"Tiago, o que é isso mesmo?", perguntou Viih para o apresentador Tiago Leifert. "Ambicioso é uma pessoa que não mede esforços para atingir seus objetivos. Ela tem ambição, ela quer sempre o mais alto, ela quer sempre o melhor", respondeu Leifert.

"Que se esforça muito?", perguntou Viih Tube. "É, ela entra para ganhar. Vai trabalhar numa empresa, quer ser CEO, quer ser chefe. Ela não se contenta com pouco. Informou o dicionário Tiago Leifert", brincou o apresentador.

Viih Tube, então, deu a plaquinha de ambicioso para Camilla de Lucas. A pergunta de Viih causou grande repercussão nas redes sociais.

ambicioso é uma palavra muito antiga a viih tube nao conhece — Daniel (@danieltuita) March 23, 2021 A inteligência da Viih Tube é a social (nem sei se existe isso com esse nome). Ela não sabe o que é ser ambicioso, mas levou só um voto até agora, em oito formações de paredão. Há méritos nisso. — Thiago Jacintho (@ThiJacintho) March 23, 2021 viih tube não sabe o que significa ambicioso e tem um filme na Netflix e milhões de seguidores



conclusão: estudar não é o caminho — Bakayoko (@cadamasc) March 23, 2021 Viih Tube é a cara da "geração de ouro": imagem, rede social e pouca cultura. Ler dá trabalho, aparecer é mais tranquilo. — Carlos Guimarães (@csguimaraes) March 23, 2021 gente se eu fosse bonita igual a viih tube eu também não teria o menor compromisso em ser alfabetizada — instagram: brunafeia (@brunafeia) March 23, 2021 Volta e meia, a ViihTube mete essa personagem de moça ingênua que não sabe das coisas.



Thais faz o mesmo tempo, se passando de burra. — fenotipcamente gostoso (@rogercipo) March 23, 2021 Agora, de verdade, como os jovens andam escolhendo seus ídolos? Viih Tube já passou dos 20, tem 17 milhões de seguidores, é idolatrada por uma turma gigante, é considerada exemplo. E não sabe o que é ambicioso. É para ficar assustado. #redebbb #bbb21 — Fernando Oliveira (@fefito) March 23, 2021