Sarah reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 21:08

Rio - Sarah revelou que está sentindo falta de Carla Diaz, que foi eliminada na noite da última terça-feira, da casa do 'Big Brother Brasil 21'. A consultora de marketing digital até relembrou a volta dela do paredão falso durante uma conversa com Camilla de Lucas na cozinha. "Estou achando estranho a casa sem a Carla. Foi tão marcante ela ter voltado", comentou Sarah. "Como ela dormia lá no [Quarto] Colorido, pra mim fica mais estranho ainda", respondeu Camilla.