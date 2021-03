Sarah (E), Rodolffo e Juliette: os emparedados da semana Reprodução

Por Juliana Pimenta

Publicado 30/03/2021 09:00 | Atualizado 30/03/2021 09:12

Rio - O que os ‘BBB’s unem, eles mesmos separam. Em mais uma noite de eliminação, o protagonismo vai para a quebra de alianças. No paredão formado no último domingo, Juliette e Rodolffo enfrentam Sarah, uma antiga aliada. E, de acordo com uma enquete publicada no site do DIA, é a brasiliense quem deve deixar a casa nesta terça-feira. No levantamento, Sarah tem 59,9% das intenções de voto, Rodolffo tem 34,6 % e, Juliette, apenas 5,5%.