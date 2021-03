Carla Diaz Reprodução

Por iG

Publicado 30/03/2021 14:43 | Atualizado 30/03/2021 14:44

A atriz Carla Diaz foi eliminada do "BBB 21" na última terça-feira, 23 de março, mas isso não fez com que ela se afastasse do programa. Nesta segunda-feira, a atriz fez questão de acompanhar o "Jogo da Discórdia" e comentar nos stories, do Instagram.