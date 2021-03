Rafael Portugal no CAT BBB Globo/Victor Pollak

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 20:29

Rio - Sucesso a frente do 'CAT BBB', Rafael Portugal, de 36 anos, revelou se participaria do reality show durante um bate-papo com os fãs através do Twitter, nesta terça-feira.

fotogaleria



"Não gostou, me coloca no paredão. Tenho um CAT belíssimo lá fora", escreveu ele na rede social. Um usuário, então, comentou: "Petição pro Rafael Portugal ser participante da casa ano que vem". O humorista logo se manifestou: "Deus me livre". "Não gostou, me coloca no paredão. Tenho um CAT belíssimo lá fora", escreveu ele na rede social. Um usuário, então, comentou: "Petição pro Rafael Portugal ser participante da casa ano que vem". O humorista logo se manifestou: "Deus me livre".

Publicidade