BBB Reprodução

Por iG

Publicado 31/03/2021 14:51 | Atualizado 31/03/2021 14:52

Logo no fim do "BBB 21", os fãs do reality podem comemorar e ter o gostinho de ter um pouquinho mais do programa em casa. Na semana seguinte ao fim previsto da edição deste ano, na TV Globo, o VIVA leva ao ar o primeiro "BBB".



fotogaleria

Publicidade

Exibido em 2002, o reality teve como vencedor o participante Kleber Bambam, com 68% dos votos na época. Os episódios serão exibidos, a partir do dia 11 de maio, de segunda a sábado, às 19h30, e aos domingos, a partir das 23h45. Ao término da primeira edição, o "BBB 2" também será exibido.



O programa, que foi originalmente exibido entre 29 de janeiro de 2 de abril de 2002 e era apresentado por Pedro Bial e Marisa Orth, colocou doze participantes para disputar um prêmio de 500 mil reais.