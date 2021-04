Por Juliana Pimenta

Publicado 05/04/2021 08:59 | Atualizado 05/04/2021 09:00

Rio - O 'BBB' é o assunto do momento e até quem, há alguns anos, costumava rejeitar o programa se rendeu em tempos de pandemia. A aposta da Globo no reality é tanta que, além da exibição diária na grade, o jogo extrapola a TV com uma programação especial no Gshow e Globoplay. Rhudson Victor é o apresentador da ‘Rede BBB’, quadro que debate os acontecimentos do programa.

Nascido em São João de Meriti, o jovem de 23 anos, conta que nem acreditou quando recebeu o convite para entrar para o elenco de apresentadores do 'BBB'. "Foi bem inesperado, para falar a verdade, porque eu estava vivendo um momento difícil da minha vida profissional. Eu estava em casa escrevendo uns textos, coisa de rotina, quando recebi um e-mail com o título 'TV Globo'. A princípio achei estranho, pensei até que pudesse ser uma trollagem (risos), mas no corpo do e-mail dizia para entrar em contato por um certo número. Eu comemorei muito, só não mais que a minha mãe", brinca o jovem, que afirma já ser admirador do programa há anos."E muito! Sempre achei fascinante a ideia de haver um recorte da sociedade dentro de uma casa em que nós pudéssemos observar as relações e refletir sobre as escolhas que as pessoas tomam. Eles são um espelho da sociedade. Em outras palavras, assistir ao Big Brother é se assistir. Chega a ser confuso, né? Mas eu gosto dessa ideia! Por isso sou fã!", conta Rhudson, que - mesmo de fora - vive o reality tão intensamente quanto os participantes."Tenho vivido o 'BBB' 26 horas por dia (risos). Quando não estou assistindo, eu estou lendo o que a galera nas redes está falando. Às vezes, até quando estou vendo algum programa, fala-se de 'BBB' também. Mesmo se eu não quisesse, seria muito difícil, porque o BBB causa muitas discussões e as pessoas gostam de falar sobre, gostam de opinar", revela.Mas, mesmo sendo fã do programa, Rhudson faz questão de não se comprometer e nem indicar favorito entre os participantes. "Pode parecer clichê dizer isso, mas eu torço para os 20 (agora 11). Ao entrar naquele estúdio e lidar com toda equipe, torço para que eles deem um show para a gente, assim nós conseguimos ter um ótimo entretenimento", declara o apresentador que jura, inclusive, nunca ter tido 'ranço' de nenhum eliminado."Pelo contrário... Gosto de conversar com todos os eliminados, porque é um jogo. Gosto de tentar entender o que passou pela cabeça da pessoa dentro da casa. Venhamos e convenhamos, eles vivem com muita pressão. Os ânimos devem ficar à flor da pele. Tudo vira uma tempestade em copo d'água. Então, consigo distinguir bem o lado humano do lado jogador. Isso faz bastante diferença para entender as atitudes dos participantes dentro da casa", afirma.Rostinho novo para o público, Rhudson - que já trabalhava como comediante - usou o bom humor para conquistar os fãs e se consagrar no programa. Para ele, a estratégia foi usada de forma natural. "O humor salva em todos os aspectos. A versatilidade que o humor tem é uma coisa incrível. Ele pode ser usado para informar, para quebrar o gelo, para tornar o papo mais dinâmico e, claro, para brincar mesmo. Quando alguma coisa foge do esperado, é só você não se levar tão a sério. Toda vez que você não se leva a sério, abre caminhos para vários tipos de piadas que ajudam a driblar situações difíceis", conta o jovem, que além do talento, comemora os elogios que recebe sobre suas vestimentas."Se tem uma coisa da qual eu me orgulho é dos meus looks, de verdade. Depois de me arrumar, eu me olho no espelho e digo: se eu me visse passando, eu me pegava (risos). Eu escolho, mas conto com a ajuda de uma pessoa. Não conheço a moda tão a fundo, então sempre busco vestir algo que me deixe confortável", conta.