Sarah: ela reconhece que cometeu erros no programa Globo/João Cotta

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 15:18 | Atualizado 01/04/2021 15:18

Rio - Oitava eliminada do "BBB21", Sarah Andrade resolveu falar com os seguidores sobre seus primeiros dias fora do reality show. Nas redes sociais, ela disse que está se recuperando e ainda busca entender o que está acontecendo desde que deixou o programa.



"Gente, bom dia. Pela primeira vez, desde que saí do programa, consegui dormir um pouquinho mais", começou. "Estou me recuperando, consegui dormir umas cinco horinhas essa noite. Estou aqui, um pouco mais aliviada. Gente, desculpa que não estou dando atenção, é que está muita correria, não estou conseguindo descansar", disse.