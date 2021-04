Por iG

Publicado 02/04/2021 13:56 | Atualizado 02/04/2021 13:57

Uma das favoritas ao prêmio desta edição do reality, Juliette Freire conquistou o coração dos brasileiros e, nesta quinta-feira (1) a tatuadora Amanda Ketlen, do Ceará, compartilhou em sua rede social a foto da tatuagem feita nas costas de um fã da paraibana.



A arte com a frase "Mulé Arretada" chamou a atenção e foi compartilhada por diversos perfis de fofoca, gerando criticas e elogios, que levaram a artista a desabafar em seus stories, por não estar recebendo os créditos por suas artes, além de pedir para que quem visse, a marcasse para que ela possa cobrar por seus direitos e assim divulgar o seu trabalho.

"Galera, tem muitas páginas postando, a galera me dando 'hater', me esculhambando. Tô pouco me fodendo. Dessas pessoas, tem pessoas que estão gostando e que eu preciso que vejam mais do meu trampo. E as que não estão gostando precisam ver meus trampos que estão foda também", começou a artista de Fortaleza."Vou pedir para que vocês vão lá nessas páginas e me marquem, peçam pra me darem os créditos, por gentileza!", continua. "Cara, são muitas páginas. Vão pedindo meus créditos, e quem puder me mandar, eu vou cobrar os créditos também”, finalizou a Amanda.