Publicado 02/04/2021 14:18 | Atualizado 02/04/2021 14:22

Rio - Viih Tube é a nova líder do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. Ao completar 14 horas de disputa, Arthur desistiu da disputa e a youtuber levou a melhor. Ela continuou dançando até a música ser desligada e chegou a perguntar a produção se já podia deixar a prova com medo de fazer algo errado e ser desclassificada. Além da liderança, a loira ganhou R$12 mil em compras Na C&A.

O primeiro a sair foi Fiuk, eliminado por sentar. Caio foi o segundo, seguido por Camilla de Lucas. Depois, Pocah, que não conseguiu completar o quebra-cabeça, saiu da prova.

Com mais de sete horas, Thaís desistiu da disputa. Com quase 11 horas de prova, Gilberto não conseguiu bater o botão a tempo e foi eliminado. Com cerca de 12 horas, João Luiz desistiu, logo seguido por Rodolffo. Depois, Juliette desistiu da competição. No fim, com 14 horas de prova, Arthur chegou ao seu limite e desistiu.