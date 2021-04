Ludmilla. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Por IG -

Publicado 03/04/2021 13:11 | Atualizado 03/04/2021 13:12

Ludmilla é a atração da festa deste sábado (03) do BBB21. Além de uma apresentação recheada de hits como "Rainha da Favela", "Verdinha" e "É hoje!", a participação da cantora cria expectativas a respeito do seu encontro uma participante do reality. Ela e Pocah já tiveram um desentendimento no passado, no qual acabaram saindo na mão.



Ludmilla já falou sobre o caso em entrevista no programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili. Segundo a funkeira, a briga aconteceu por conta de uma disputa envolvendo a gravadora das artistas e terminou com Ludmilla indo pra cima da rival. Por isso é bem provável que o clima da festa fique um pouco estranho esta noite.