Caio Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 15:54

Rio - Após vencer a Prova do Anjo ao lado de Gil, Fiuk teve que escolher um participante para o castigo do monstro da semana. Caio e Rodolffo foram os escolhidos pela dupla, mas durante o anúncio do castigo, o fazendeiro não deixou Fiuk colocar o colar nele, causando curiosidade na casa do "BBB21".