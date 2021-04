Gilberto emocionado ao ver mensagem da família Reprodução/Globoplay

Publicado 04/04/2021

Rio - Durante o almoço do Anjo deste domingo, Gilberto ficou emocionado ao ver a família. O economista, que é o Anjo da semana junto com Fiuk, precisou ser consolado por Juliette, sua convidada para o almoço.



Na mensagem, a mãe de Gil disse: "Tu foi o primeiro a entrar e quero ver você ser o último a sair, te adoro, te amo muito, meu filhor". "Ai, eu te amo, não acredito", disse Gil no final do vídeo. "Tu viu minha mãe?", perguntou para Juliette.