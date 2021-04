Fiuk se emociona durante almoço do Anjo Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 15:17

Rio - O almoço do Anjo deste domingo emocionou os participantes do “BBB21”. Fiuk chorou ao ver o depoimento dos familiares e Fábio Jr. cantando sua música "Amor Da Minha Vida".



Com seu gatinho de estimação no colo, Fábio Jr. emocionou Fiuk, Gilberto, Juliette e Thais. Em seguida, Cristina Karthalian, mãe do cantor, disse que estava muito orgulhosa dele. Os irmãos de Fiuk também marcaram presença no vídeo. Cleo, Tainá, Krizia e Záion deixaram suas mensagens.