Publicado 04/04/2021 15:50

Gilberto Nogueira e Juliette Freire se reaproximaram, neste domingo (04), no "BBB 21". Os dois brothers estavam com a amizade abalada por conta da influência de Sarah Andrade, oitava eliminada do reality show.



Durante o almoço do anjo, Gilberto e Fiuk, vencedores da prova, receberam homenagens de suas respectivas famílias. Fábio Jr., por exemplo, mostrou a gata de seu filho e disse estar com saudades. Já Jacira Nogueira, por sua vez, aconselhou o filho. "Fique firme, estamos orgulhosos".