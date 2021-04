Viih Tube Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 15:26 | Atualizado 04/04/2021 15:27

Rio - Durante uma conversa no quarto do líder do "BBB21", Viih Tube explicou para João Luiz os motivos para indicar Gilberto ao paredão que será formado neste domingo. A influenciadora disse que não ficou confortável em saber que era uma opção de voto do economista.



"Eu falaria que não é porque a Sarah saiu... O público acompanhou o meu sentimento que já vem de um tempo para cá, o fato de confiar e desconfiar que me gera muita dúvida", disse.