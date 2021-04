Por O Dia

Publicado 05/04/2021 12:23 | Atualizado 05/04/2021 12:28

Rio - E mais uma vez o 'Big Brother Brasil' extrapola o reality e suas consequências chegam atingem pessoas que não estão no confinamento. Agora foi a vez de Marília Mendonça. A sertaneja, que é fã do reality, e comenta passo a passo do programa em suas redes sociais, vem sofrendo muitas críticas por não se posicionar sobre o paredão formado neste domingo.

fotogaleria

Amiga de Rodolffo, a serteneja evitou falar das falas homofóbicas, machistas e racistas do cantor. Agora que ele está no paredão, Marília declarou que não vai se posicionar sobre o assunto. "E só pra responder coletivamente: não... tô bem de boa com a minha vida e meus problemas.. mal tô me posicionando pra pagar as parcelas das minhas contas... tô bem tranquila.. nem gasta energia me enchendo o saco.. quando o problema for comigo, aí vcs me chamam", escreveu.

A declaração de Marília, como esperado, desagradou aos fãs e seguidores. "Quando o problema é racismo e homofobia tu foge logo né! O que esperar de quem canta sertanejo, tudo igual!", disse um seguidor. "Tudo bem que você tem obrigação nenhuma de se posicionar quando outros pedem. mas é muito cômodo se posicionar só quando convém né? quando o rolê é homofobia, racismo e uma pessoa do gênero, e não é pra eliminar gente preta, aí não dá. até festinha já fez", completou outro seguidor.