Ana Clara Globo/João Cotta

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 13:10

Rio - Hoje é dia de novidade na tela da TV Globo. O ‘Plantão BBB’ estreia nesta tarde, ao vivo, trazendo o assunto mais amado dos fãs de reality show: ‘Big Brother Brasil’. E para repercutir cada uma das jogadas e reviravoltas do programa, nada melhor do que comentar BBB junto com quem entende bem dele. Por isso, além da apresentadora e ex-BBB Ana Clara, a atração conta com comentaristas que são fãs do reality e prometem animar o papo: o ator e apresentador Marcelo Adnet, a jornalista e apresentadora Foquinha, as influenciadoras digitais Pequena Lo e Thamirys Borsan e a jornalista Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má, que estreia hoje, junto com Ana Clara. Todos os outros se revezam durante a semana.