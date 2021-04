Rafa Kalimann reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 16:34 | Atualizado 05/04/2021 16:35

Rafa Kalimann falou sobre a indicação do ex-marido, Rodolffo, no paredão do "Big Brother Brasil 21". A influenciadora digital tem sido bastante cobrada desde domingo, quando o sertanejo foi indicado ao lado de Gilberto e Caio. Nas redes sociais, Rafa resolveu ser neutra diante da situação.

Nos Stories, do Instagram, Rafa Kalimann publicou uma série de vídeos e explicou que não comentou sobre por "questões profissionais". "Não tenho responsabilidade por nada e nem ninguém. Vocês têm me culpado muito", desabafou a loira. "Eu tenho evitado falar, dei uma segurada na emoção porque Dona Rafa é muito intensa quando se trata de Big Brother, porque eu amo esse programa. Dei uma segurada por um pedido profissional, mas se fosse uma escolha minha, pessoal, eu estaria no meu direito de fazê-la", avisou Rafa.



"Sim, estaria no meu direito de fazer. Não tenho dívida com nada nem ninguém. Estou falando isso porque vocês têm me culpado muito e tá passando muito (do limite)", disse a ex-BBB. "Falo como mulher, principalmente. Eu tenho lutado muito, trabalhado meu psicológico nos últimos anos para ter um coração leve, livre, em paz e para seguir como a minha vida. Não tem como eu permitir que vocês de alguma maneira me coloquem em dívida com algo", disse.



Por fim, Rafa explicou o verdadeiro motivo de não falar sobre a situação: "Resumindo: não estou falando por questão profissional e não vou aceitar que vocês me coloquem em um lugar negativo diante de coisas que não tenho nada a ver. Assim como tenho a tranquilidade de saber o que esteve ao meu alcance e o que preciso faze ou não durante minha vida por todos os meus, eu faço e fiz", finalizou Rafa.



"Não esto falando por esse motivo profissional e não acho váido de jeito nenhum (o que estão fazendo). Desvalorizo compeltamente qualquer apontamento de vocês em relação a isso sobre a minhha vida. Será que fui claro? Quem tá me criticando sabe o que estou querendo dizer", disse.