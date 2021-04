Por iG

Publicado 05/04/2021 18:18 | Atualizado 05/04/2021 18:19

A BPM Com, agência que cuida da comunicação da Anitta, anunciou hoje que Juliette Freire é a nova integrante do seu time de assessorados.

A notícia foi dada pela própria empresa em uma postagem no Instagram. Ainda nesta segunda-feira, Juliette se consagrou como a participante do "BBB 21" com mais seguidores no Instagram e está em quarto lugar considerando todos os participantes do reality.Atualmente a sister tem 18,7 milhões de seguidores no Instagram.