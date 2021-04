Por Juliana Pimenta

Rio - Reflexo da sociedade, um dos diferenciais do 'Big Brother Brasil' é promover a convivência entre pessoas tão diferentes no mesmo espaço. E, como esperado, essas relações costumam gerar atritos. E, desta vez, não foi diferente. Ao receber o castigo do Monstro, Rodolffo e Caio foram designados a usar uma fantasia de "homem das cavernas", que incluía uma peruca. Ao se vestir, Rodolffo comparou o cabelo artificial - bagunçado e com pedaços de ossos de brinquedo - ao visual de João Luiz, que usa penteado no estilo black power.

O comentário foi classificado como racista e gerou grande desconforto na casa, principalmente em João Luiz e Camilla, participantes negros que têm cabelos crespos. Mas a fala de Rodolffo, além de ser determinante para o resultado do paredão de ontem, também repercutiu fora da casa. A Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que vai analisar as imagens envolvendo o comentário racista. "De acordo com a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI), foi instaurado procedimento para apurar o crime de preconceito racial. Imagens estão sendo analisadas e as investigações seguem em andamento", dizia a nota da delegacia.Além das medidas legais, o episódio suscitou debates que mostram que a fala problemática de Rodolffo vai muito além da deselegância ou do simples desrespeito. "Isso não é piada, isso não é mais aceitável. O cabelo do João não parece com aquela peruca. O que mais me assusta é o ser humano não enxergar o que ele está falando e continuar propagando aquele show de asneira. Um bom exemplo de racismo estrutural é o cara nem saber que está sendo racista", disse o ator Babu Santana durante o 'Parada BBB'.O ex-BBB chegou a usar sua própria história como exemplo da gravidade. "O nosso cabelo sempre foi muito ligado à sujeira, à falta de cuidado, ao (discurso de) não ser bonito. Eu ia de 15 em 15 dias ao cabeleireiro cortar o cabelo porque se ficasse grande, era feio. Eu passei a vida inteira vendo minha irmã colocar pano para tampar o cabelo. O que ele (Rodolffo) vê como mimimi, eu vejo como coragem. Se ele não quer enxergar isso, é problema dele", desabafou Babu.Após atestar a gravidade da fala e ver toda dor gerada pela insistência de Rodolffo nas comparações, diversas personalidades se manifestaram sobre o acontecido. A cantora sertaneja Marília Mendonça, que há poucos dias disse que não comentaria sobre o paredão, quebrou o silêncio e se desculpou. "João merece respeito e me desculpa por isso!!!! Perdão, mesmo! Eu não sei até que ponto isso se torna uma culpa minha, mas nessa situação me vejo fazendo o mínimo. Quando machucamos as pessoas, desculpas não mudam, mas são o mínimo. Você é lindo. E eu sempre disse isso aqui! E eu não to falando isso aqui pra agradar ninguém, tô falando por ter ficado entalada com as lágrimas do João. É exclusivamente por ele. Simples. Tanto faz se vou ser julgada de novo. Não é sobre mim", escreveu a cantora.Luciano Huck também deu sua opinião sobre o episódio. Nas redes sociais, o apresentador falou sobre o ato empático dos participantes. "É sobre entender a dor do outro. É sobre sair da inação. É sobre reconhecer vozes diferentes da sua. João e Camilla arrebentaram. Aula em rede nacional", escreveu.Uma das maiores vozes da música brasileira também se manifestou. "Todos os dias me levanto, olho no espelho, sempre me encanto com meu cabelo e a cor da pele dos meus ancestrais. Hoje dedico esse hino antirracista ('Negão Negra') cantado por mim e pelo Renegado para o João e todes nós que sofremos a dor do racismo", escreveu Elza Soares.