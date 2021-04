João Luiz Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 19:55 | Atualizado 07/04/2021 19:57

Rio - Durante a noite de terça-feira, Tiago Leifert fez um discurso antes da eliminação da semana sobre o desabafo de João Luiz no Jogo da Discórdia no "BBB21". O professor contou aos participantes o comentário de Rodolffo sobre seu cabelo, levantando um debate nas redes sociais e fazendo Leifert conversar com os confinados.



No discurso, o apresentador se dirigiu diretamente ao sertanejo explicando o motivo do comentário ter machucado tanto o professor. Fora do reality, os termos "black power", "Spike Lee", "supremacia branca" e "apropriação cultural" cresceram no Google após algumas referências na fala de Tiago.