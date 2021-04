Por Juliana Pimenta

Publicado 13/04/2021 09:00

Rio - A pouco mais de duas semanas da grande final, o 'BBB 21' se aproxima de mais um paredão. Dessa vez, o público escolhe entre eliminar Arthur, Fiuk e Thaís. Indicada pelo líder Caio, é a dentista a mais cotada para deixar a casa nesta terça-feira. De acordo com enquete publicada no site do DIA, Thaís está com 56,2% das intenções de voto, enquanto Arthur e Fiuk acumulam 35,8% e 8%, respectivamente.

fotogaleria

Até poucas semanas atrás, no entanto, a goiana ainda era considerada uma planta por boa parte do público. Então, o que pode ter levado Thaís a ser uma das favoritas para ser eliminada neste 10º paredão? Bom, a resposta parece simples para quem acompanha as redes sociais. Ao que tudo indica, o maior motivo são os atritos com Juliette, a favorita da edição.Queridinha do público, Juliette é uma potência nas redes sociais. E o carinho dos fãs se reverte em números. Até o fechamento desta edição, Juliette estava com 20,4 milhões de seguidores no Instagram. O número é tão alto que, para base de comparação, a paraibana já é a quarta participante mais seguida da história do reality, atrás apenas de Sabrina Sato, Grazi Massafera e Rafa Kalimann. Mas apesar de seu perfil não pedir pela eliminação de nenhum participante especificamente, não parece uma boa estratégia de jogo brigar com ela.Mas outro motivo também saltou aos olhos dos que são mais atentos às redes sociais. Fora da casa, os administradores das redes sociais de Viih Tube ignoraram a formação de paredão. Isso mesmo. Em vez de pedir votos para a saída de Arthur ou enaltecer a amizade das duas no jogo, o perfil oficial de Viih se resume a uma postagem de Viviane Tube, mãe da youtuber, que se disse com o "coração em pedaços"."O sofrimento que mais me persegue diariamente é imaginar a sua dor e o conflito de realidades ao sair daí. Filha, desculpa te dizer isso, mas eu estou com o coração em pedaços. Daqui de fora temos acesso a todas as câmeras e pontos de vista, o que torna mais fácil distinguir o certo do errado. Aqui fora também estamos vendo o que dói e o que gera dor", escreveu a mãe de Viih, em uma carta aberta à filha.Enquanto Thaís não recebe ajuda da torcida da melhor amiga e acumula a insatisfação da torcida de Juliette, Arthur e Fiuk tentam superar os erros das últimas semanas e começam a se valer dos pontos altos de suas trajetórias no jogo. Apesar de uma participação polêmica, principalmente no que diz respeito ao relacionamento com Carla Diaz, Arthur mostrou um lado mais divertido nos últimos dias, oferecendo um convívio mais leve com os companheiros de confinamento.Fiuk, por sua vez, está mais quietinho desde a última quinta-feira, momento que o colocou diretamente na berlinda. Mesmo assim, o cantor não tem se envolvido em muitas polêmicas. E, claro, o mais importante: os dois emparedados se reaproximaram de Juliette na última semana. E como temos visto, a boa relação com a paraibana tem sido um guia para permanência na casa.