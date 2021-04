Por iG

Publicado 12/04/2021 19:49

Nesta segunda-feira, fãs perceberam que Sarah Andrade e Rodolffo Matthaus, ex-participantes do 'BBB 21', não estão mais na lista de seguidores um do outro.

A dupla viveu uma amizade dentro do programa, que se abalou quando Sarah manteve segredo a respeito da indicação do sertanejo ao paredão por Gilberto. Os dois brigaram de vez quando o cantor votou nela em um paredão aberto.Aparentemente a a mágoa não ficou só no programa e não parece haver espaço apra uma relação aqui fora.