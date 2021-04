Por Juliana Pimenta

Publicado 15/04/2021 09:00

Rio - Com 82,29% dos votos, Thaís deixou, tipo assim, sabe, a casa do 'BBB 21' na última terça-feira. Nascida em Luziânia, cidade do interior de Goiás, a jovem revela que sentiu muita dificuldade na dinâmica de confinamento do reality. "Eu achei que fosse bem mais fácil! É muito difícil ter que conviver e lidar com muita gente e com muitas questões, todos os dias, sem ter seu porto seguro por perto e outras visões para analisar. A gente não vê tudo que acontece, então temos que ir acreditando na nossa intuição, na nossa verdade e no que a gente vê. É bem difícil", conta a dentista, que afirma que os outros participantes conseguiram mexer com sua autopercepção.

"No começo, eles até entraram na minha cabeça. Eu me questionei várias vezes se estava sendo planta ou turista, às vezes até achava que sim. Mas não. Eu mesma via, e eu tenho certeza de que as pessoas que estavam comigo acreditavam nisso, o quanto eu pensava, o quanto eu agia. Eu não tinha que estar ali para mostrar para as pessoas que me apontavam e não me conheciam que eu não era uma planta", destaca.Mas mesmo sendo vista como uma planta no jogo, foi Thaís quem protagonizou, ao lado de Fiuk, o primeiro beijo da edição. Eliminada da casa, no entanto, a dentista repensa a relação com o cantor. "Não foi um relacionamento amoroso, não. O Fiuk, para mim, foi mais que esse beijo. Talvez, se a gente não tivesse se beijado, teria se conectado mais. Digo isso por todas as questões que a gente tinha em comum e por todas as vezes que ele me ajudou. Não chegamos a ter um relacionamento amoroso, mas tivemos uma relação legal, uma conexão que foi mais de amizade mesmo", destaca a eliminada que também comemora a relação com Viih Tube na casa."Ela era meu porto seguro, sim. Nossa amizade começou em um jogo da discórdia e foi acontecendo naturalmente. Eu senti muita força nessa amizade. A Viih me acolheu muito, me deu coragem e instigou um lado meu que me levava a agir, o que foi muito bom", elogia.A relação com Viih, é claro, é motivo de torcida para que a amiga seja a vencedora da edição. "Eu não vi tudo ainda, mas não posso ser incoerente com tudo que eu senti dentro do 'BBB'. A Viih Tube foi a minha dupla, quem me acolheu. Segunda-feira eu fiz um pódio em que ela era meu segundo lugar e a Pocah o meu terceiro. A minha torcida é para elas", pontua a dentista que, no entanto, já soube que a youtuber não é uma das favoritas do público."Pela visão aqui de fora, eu sei que a Juliette está mais forte, mas eu vou justificar com o que eu vi dela lá na casa. Talvez seja pela história dela de vida e, também, pela história dela no programa, a revolução que teve com ela logo no início, e pelos posicionamentos dela", pontua.E o que será que a dentista vai fazer agora que saiu da casa? Bom, Thaís quer aproveitar a fama enquanto for possível. "Eu estou amando ter tanta gente comigo nas redes sociais e a visibilidade que o 'BBB' me proporcionou. Nunca imaginei ter tantas pessoas gostando de mim aqui fora. Estou doida para responder todo mundo! Esse carinho é incrível e muito necessário, está me fortalecendo muito. Sobre a Odontologia, eu vou esperar um pouco. Agora quero usufruir das redes sociais, tomara que dê certo", se diverte a próxima influenciadora digital do pedaço.