Fiuk e Arthur conversam durante festa Reprodução/Tv Globo

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 09:57

Rio - Durante a festa desta sexta-feira no "BBB21", Fiuk brincou com Arthur ao falar que o fim da rivalidade entre eles também pode acabar com a troca de votos dentro do reality. Na pista de dança, o cantor confessou que não sabe como agir após ficar amigo do ex-rival.



"A única pessoa que eu tinha pra votar era você. E agora?", disse o cantor. Arthur deu risada e explicou que sabe separar as questões de confinamento e jogo. "Cara, isso nunca foi um problema pra mim. Relaxa, é jogo", respondeu o crossfiteiro.