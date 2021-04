Sarah foi a oitava eliminada do BBB 21 Globo/João Cotta

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 13:36

Rio - Duas semanas após deixar o "BBB21", Sarah Andrade avaliou sua passagem pelo reality da Globo. Em entrevista à "Quem", a consultora de marketing disse que realizou um sonho, mas que enfrentou momentos difíceis dentro da casa.



“Assisto 'BBB' desde a primeira edição, desde pequenininha. Minha mãe se inscreveu no 'BBB2'. Tem mais de vinte anos que acompanho todas as edições. Quando você realiza, é muito gratificante. Errei, fiz coisas, saí do programa, não ganhei, mas só de saber que as pessoas estavam gostando do que estava fazendo, para mim é um prêmio. Tive o medo de passar pelo programa sendo a planta. Aquela pessoa que ninguém reparou que estava ali dentro, essa seria a pior coisa. Pelo menos despercebida foi algo que não passei ali dentro”, disse.