Por O Dia

Publicado 18/04/2021 09:08

Rio - Durante uma conversa no quarto do líder do "BBB21", João, Camilla e Viih Tube estavam observando Juliette conversando com outros participantes através das televisões do quarto. Vendo a cena, o professor resolveu opinar sobre a paraibana.



"A Juliette toma voto por causa disso. (...) A pessoa não ia nem votar nela e ela toma voto porque duvidou da pessoa achando que ia voltar nela", disse João.