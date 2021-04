Pocah Reprodução

Por iG

Publicado 18/04/2021 11:46

Caio, Arthur e Gilberto, os três monstros da semana, conversaram neste domingo (18) sobre Pocah. Arthur confidenciou aos rapazes que a funkeira está com medo "não vingar" no jogo. Caio, por sua vez, respondeu. "Ela não pode entregar os pontos. Ela querendo ou não, ela dorme demais, então ela aparece pouco às vezes. Posso estar falando uma besteira, mas é".



Mais tarde, ainda no domingo (18), Pocah e Arthur conversaram sobre o motivo dela dormir exacerbadamente. Segundo a funkeira, ela se sente excluída pelos participantes do "BBB 21" e dormir foi a maneira que encontrou para não sofrer tanto.